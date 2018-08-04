В Сочи нашли тело подростка, которого унесло течением реки

Трагедия произошла 3 августа в Хостинском районе, в районе конечной остановки по маршруту № 102 села Пластунка.

«Спасатели обнаружили тело 15-летнего мальчика. Поиски девочки продолжаются», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО.

В поисках задействованы 54 спасателя, в акватории моря дежурят два катера. Также поиски ведут с вертолета и при помощи дрона.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Хостинском районе Сочи 3 августа возле автобусной остановки в реке потоками воды унесло мужчину, женщину и двух детей. Женщина сумела выплыть, мужчина получил травмы, его также спасли.

На поиски детей привлекли более 400 человек: 30 спасателей, 250 сотрудников полиции, около 40 росгвардейцев. Администрация города для поиска пропавших привлекла около 40 казаков и 50 волонтеров. На месте, где река впадает в море, дежурит четыре плавсредства и сотрудники ЮРПСО, ЛУВДТ и Морпорта.

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