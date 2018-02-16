В Сочи назначили нового начальника УВД

Указом президента заместителем начальника краевого главка — начальником УВД по городу Сочи — назначен полковник полиции Сергей Огурцов.

Начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю, генерал-лейтенант полиции Владимир Виневский представил личному составу сочинской полиции нового руководителя. Он пожелал Огурцову успехов в службе и выразил уверенность, что личный состав сочинской полиции под его руководством на высоком уровне обеспечит законность и правопорядок на вверенной территории.

Сергей Огурцов заверил присутствующих в том, что совместными усилиями поставленные задачи будут выполнены, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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