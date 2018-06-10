В Сочи назовут лауреатов «Кинотавра»

Открытый 29-й российский кинофестиваль 10 июня завершит работу.

В Зимнем театре пройдет церемония, на которой объявят лауреатов фестиваля.

В этом году впервые с основным конкурсом и соревнованием короткометражных фильмов провели конкурс дебютов. Его итоги также подведут на церемонии. В числе фаворитов — фильмы «Кислота» Александра Горчилина, «Глубокие реки» Владимира Битокова, «Двое» Тимофея Жалнина. Жюри возглавляет критик Андрей Плахов.

В основном конкурсе главные претенденты на победу — «Война Анны» Алексея Федорченко, «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, «Сердце мира» Наталии Мещаниновой, «Ван Гоги» Сергея Ливнева и «Подбросы» Ивана Твердовского. Хорошо приняли зрители и «Русского беса» Григория Константинопольского. Жюри основного конкурса возглавляет режиссер Алексей Попогребский.

После церемонии оглашения победителей пройдет показ фильма «Дело Собчака», сообщает ТАСС.

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