В Сочи назвали популярное угощение для иностранных туристов

Им оказалось варенье из фейхоа и каштановый мед.

Об этом сообщил директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации города Сочи Андрей Платонов.

«Агротуризм развивается, буквально за два года в нашем городе, который находится в субтропической зоне, пошло возрождение субтропических садов, более 100 га уже посажено: фейхоа, хурма, орехи, инжир, мушмула», — рассказал Платонов.

В городе также действует программа по поддержке садоводства, рассматривается возможность постройки новых тепличных комбинатов и увеличение темпов закладки садов.

Кроме того, востребованы экскурсионные маршруты по чайным плантациям, где можно увидеть технологии сбора листьев. В чайных домиках Кошмана гости могут попробовать варенье из фейхоа и малины, орехи и мед.

Андрей Платонов пригласил гостей мундиаля попробовать сезонные фрукты и ягоды — алычу, яблоки, абрикосы и краснополянскую малину, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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