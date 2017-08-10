В Сочи неизвестные устроили гонки по ночным трассам на спорткарах

Теперь автоинспекторы разыскивают владельцев спортивных машин.

Сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю проводят проверку по факту ночных автогонок на трассе Адлер — Сочи. На дорогах общего пользования соревновались Lamborghini, Audi и Ferrari.

«Видео и фото ночных гонок были загружены в Интернет. Теперь ими заинтересовались не только рядовые пользователи сети, но и сотрудники ГИБДД», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Во время заездов спорткаров ДТП не зарегистрировано. По информации местных СМИ, дорогие автомобили привезла группа молодых людей из Москвы. Для этого они использовали специальные автовозы, сообщает «Интерфакс».

Вернуться на ленту

Источник