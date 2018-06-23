В Сочи немецкий болельщик спас жизнь попавшему в ДТП мопедисту

Авария произошла на Олимпийском бульваре неподалеку от стадиона «Фишт».

Как рассказали очевидцы, водитель мопеда двигался по дороге и ему на перекрестке нужно было повернуть налево. Он сделал это с нарушением правил, срезал угол, в месте, где нарисованы две сплошные, и в этот момент его сбила легковой автомобиль.

Мопедист получил тяжелые травмы, у него произошла остановка сердца.

На помощь пострадавшему пришел немецкий болельщик. Кевин Майер, работающий у себя на родине спасателем, начал делать мужчине непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Благодаря его усилиям у мопедиста появился пульс, в таком состоянии пострадавшего погрузили в скорую и доставили в больницу, сообщает Newsbox24.tv.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник