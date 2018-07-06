В Сочи немецкого болельщика наградят за спасение пострадавшего в ДТП мопедиста

Об этом 6 июля рассказал на пресс-конференции начальник главного управления МЧС по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин.
Авария произошла в июне на Олимпийском бульваре неподалеку от стадиона «Фишт», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.
Водитель мопеда поворачивал налево, нарушая правила дорожного движения, и в этот момент его сбил легковой автомобиль. Мопедист получил тяжелые травмы.
На помощь ему пришел немецкий болельщик Кевин Майер, приехавший на матч Германия — Швеция. Майер работает спасателем. Он стал делать пострадавшему непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Благодаря его усилиям у мопедиста появился пульс. Скорая прибыла на место происшествия через девять минут.
«Мы инициировали перед МЧС России представление его к ведомственной награде за содружество во имя спасения», — рассказал Александр Тарарыкин.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», начальник ГУ МЧС по краю рассказал о службе в круглосуточном режиме в период ЧМ-2018. В фанзоне Сочи в день матча Россия — Хорватия ожидают 30 тыс. человек.
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