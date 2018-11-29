В Сочи непогода повредила «33 водопада»

Сотрудники Сочинского национального парка начали восстановительные работы.
Завершить их планируют в ближайшее время. Русло реки освободят от поваленных деревьев и крупных веток, ликвидируют завалы на территории, прилегающей к реке, а также восстановят разрушенные деревянные настилы, помосты и перила пешеходного маршрута.
Работу объекта восстановят сразу после окончания работ, сообщает пресс-служба Сочинского нацпарка.
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