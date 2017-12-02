В Сочи новобранцев зенитного ракетного полка ЮВО привели к присяге

В присутствии родных и близких на плацу воинской части около 100 молодых военнослужащих с оружием в руках присягнули на верность Родине.

После проведения воинского ритуала все гости мероприятия были приглашены на экскурсию по территории военного городка, в ходе которой им продемонстрировали современные казармы и солдатскую столовую, а также ознакомили с бытом и рационом питания военнослужащих, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного военного округа.

В ближайшее время на занятиях по боевой подготовке новобранцам предстоит пройти интенсивные курсы по одиночному и комплексному практическому применению штатного оружия, вверенной военной и специальной техники, в т. ч. современного зенитный ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».

Вернуться на ленту

Источник