В Сочи обанкротившийся мусоросортировочный завод оценили в 283,9 млн рублей

Предприятие принадлежит компании «ТСМ».

Рыночная стоимость оцениваемого имущества составила 283,9 млн рублей. В том числе право аренды на земельный участок — 122,3 млн рублей.

Среди объектов завода — здания, мусоросортировочная станция, канализационная насосная, дезинфекционная ванна, канализационные и водопроводные сети, сообщается на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Сочинская прокуратура в 2016 году обратилась в суд по факту неисполнения своих обязанностей городского мусоросортировочного комплекса. На территории предприятия скопилось более 17 тыс. т мусора. По мнению властей Сочи, причинами стали рост туристического потока и закрытие федеральных дорог для большегрузов.

Мусоросортировочный завод в Сочи исключили из системы утилизации отходов. С 1 марта спецавтохозяйство стало муниципальным.

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