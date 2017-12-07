В Сочи обновили экскурсионные маршруты по святым местам

Во время туров экскурсоводы рассказывают об истории развития христианства при заселении Черноморского побережья, Русско-Кавказской войне, освоении побережья переселенцами, их быте и традициях.

Разработанные маршруты проходят по знаковым местам Сочи. В министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия края пояснили, что экскурсии связаны с природой, храмами, памятными местами. Маршруты не являются паломническими и рассчитаны на туристов любого вероисповедания.

Во время путешествия «Дорога к храму» туристы смогут посетить храм Николая Чудотворца в Лазаревском районе, храм Святой Равноапостольной Нины в Головинке, храм Казанской Иконы Божией Матери и часовню во имя святых царственных страстотерпцев в Дагомысе. В маршрут включили посещение храма Георгия Победоносца и Троице-Георгиевский епархиальный женский монастырь в селе Лесном.

При посещении маршрута «Под крылом Архангела Михаила» туристы смогут побывать в храме Святого Князя Владимира, соборе Святого Архистратига Михаила, крестильном храме Иверской Иконы Божией Матери, храме Спаса Нерукотворного в Сочи.

Большинство пути туристы преодолевают на автобусе. Пешеходная часть составляет от 3 до 5 км, продолжительность маршрутов — от 10 до 12 часов. Сейчас всю информацию об экскурсиях вносят в Единый реестр субъектов и объектов туристской индустрии и туристских ресурсов региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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