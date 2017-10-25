В Сочи обсудили итоги работы по пресечению незаконного строительства

Больше 30 незаконных строек обнаружено в Сочи в 2017 году. В основном это киоски, павильоны, гаражи, но есть и многоэтажные здания.

Как бороться с ними, обсудили 25 октября на совещании.

«На первоначальном этапе при обнаружении объектов самовольного строительства сдерживаем их. Отключаются коммуникации, накладываются обеспечительные меры, делаем все, чтобы такие объекты не были реализованы», — отметил первый заместитель главы Сочи Мугдин Чермит.

Сейчас городская администрация участвует более чем в 170 судебных делах, связанных с самовольным строительством. Бороться с нелегальными застройщиками помогают представители общественных организаций, сотрудники полиции и прокуратура.

«В результате разработки рабочих групп прокуратуры города, алгоритма органов власти местного самоуправления и оперативного подразделения полиции удалось добиться выявления фактов строительства и привлечения денежных средств на ранних этапах. Это способствовало своевременному принятию полномочными органами мер по пресечению деятельности правонарушителей, привлечению их к ответственности вплоть до уголовной», — сказала заместитель прокурора Сочи Анна Иванченко.

Противостоят незаконным строителям и в информационном пространстве. На сайте администрации Сочи опубликовали список ненадежных жилищных комплексов.

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