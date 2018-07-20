В Сочи обсудили организацию РИФ-2019 и подготовку к «Формуле-1»

Кубань готовится принять Российский инвестиционный форум. Он пройдет 14 и 15 февраля 2019 года. Традиционно событие в Сочи открывает календарь экономических мероприятий в стране.

Несмотря на санкции, интерес зарубежного бизнеса к стране и региону только растет. На прошлом форуме Кубань заключила больше 200 соглашений более чем на 140 млрд рублей.

Как не снизить планку и первоклассно организовать инвестфорум в феврале следующего года, обсуждают в Сочи уже сейчас. В первом заседании оргкомитета под председательством вице-премьера Дмитрия Козака 20 июля принял участие и глава региона Вениамин Кондратьев. Участники обсудили даты, место и параметры проведения инвестфорума.

«Все демонстрируют готовность к проведению форума, которая необходима по состоянию на сегодняшний день. Я уверен, что он пройдет на таком же высоком, достойном уровне, будет интересен для всех участников. Будут обсуждаться традиционно экономические вопросы, вопросы взаимоотношения с регионами. Перед страной стоят новые национальные цели и задачи, которые станут предметом для обсуждения на предстоящем форуме с участием представителей органов власти, с участием бизнеса по хорошей, доброй традиции», — отметил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак.

До сентября будет сформирована «дорожная карта». Там будет обозначено информационное наполнение РИФ и предварительный список участников. Все службы региона готовы провести форум на высшем уровне, заявил губернатор. Краснодарский край совместно с фондом «Росконгресс» отвечает за питание, размещение гостей, транспорт и волонтеров.

Скоординировали 20 июля и работу по подготовке к гонкам «Формулы-1». На сегодняшний день уже продано 22 тыс. билетов. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Участники оргкомитета обсудили ж/д-сообщение и благоустройство Олимпийского парка. В сентябре Сочи примет пятый Гран-при России. Трасса сочинского автодрома — первая и единственная в стране, принимающая гонки «Формулы-1». В прошлом году в Сочи приехали больше 150 тыс. болельщиков со всего мира. В этот раз, говорят организаторы, гостей ожидается не меньше.

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