В Сочи обсудили перспективы региональных радиостанций страны

Традиционно главная медиаконференция страны «Будущее регионального радио» прошла в олимпийской столице. Собрались более 200 топ-менеджеров крупнейших российских радиостанций и предприятий связи.

На встречу прибыл замминистра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин. Обсудили итоги работы за год, тенденции рекламного рынка, точки роста одного из самых востребованных СМИ в стране. Говорили также о продвижении станций в регионах, эффективном наполнении эфиров.

«Мы обсуждаем здесь проблемы программирования, технологические проблемы в частности. Сейчас очень интересный доклад был по переходу на «цифру». Эта тема всколыхнула в апреле все сообщество. Все посчитали, что мы будем немедленно переходить на «цифру», закрывать FM, но это все неправда», — заявил президент Российской академии радио Андрей Романченко.

В России работают 3,5 тыс. станций. Еженедельно приемники включают почти 59 млн человек. Участники форума подчеркнули, что популярность радио в Краснодарском крае растет. Две сети радиовещания «Первое радио» и «Казак FM» отметили за высокий региональный охват, качественный контент, развитие в тренде новых цифровых технологий.

«Интерес слушательской аудитории сохраняется. Люди продолжают слушать радио и в машинах, и дома. Очень важно, что у края есть такая уникальная сеть, которая объединяет. Везде есть краевые новости, есть то, что делает нас Кубанью», — сказал руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Владимир Пригода.

Краснодарский край стал одним из немногих регионов, где удалось не только сохранить количество радиостанций, но и привлечь крупных российских вещателей.

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