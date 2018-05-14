В Сочи обсудили подходы к модернизации среднего специального образования

На совещание собрались педагоги из Южного и Северо-Кавказского округов. Это — директора техникумов и колледжей, представители министерств образования, а также труда и стратегических инициатив.

Участники поделились наработками и обменялись опытом. В частности, речь шла о том, как готовить специалистов под конкретные заказы работодателя или проводить курсы переподготовки для взрослых.

«Перед экономикой стоят очень серьезные задачи. Для того, чтобы выйти на уровень производительности труда и на темпы роста, которые поставлены президентом в мае, необходимо иметь профессиональные кадры», — сказала ректор Сочинского государственного университета Галина Романова.

О том, что среднее специальное образование должно отвечать новому времени, в майских указах заявил глава государства. Система среднего профессионального образования должна стремиться к гибкости и мобильности. Подготовить новые программы регионы должны во время летних каникул. После этого колледжи и техникумы разработают индивидуальные пути развития, чтобы выпускать конкурентоспособных специалистов.

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