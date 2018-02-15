В Сочи обсудили работу молодых специалистов в сельской местности

В город приехали эксперты регионального отдела Российского союза сельской молодежи.

Они встретились с сотрудниками хлебокомбината. Большинство из них приезжие. Председатель регионального отделения рассказала о программах для молодых специалистов, направленных на улучшение жилищных условий, а также о том, как получить различные субсидии. И если воспользоваться предоставленными возможностями, искать лучшей жизни в городе просто не придется.

«Недавно прислали новость: программист, который работал в «Яндексе», возродил свою деревню в Иркутской области. Он переехал обратно и теперь работает дистанционно. Таких примеров много, мы пытаемся их масштабировать», — рассказала председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина.

Региональная организация старается разнообразить и культурную жизнь сельской молодежи. Например, активисты проводят творческие вечера и спортивные соревнования, а еще устраивают выездные художественные выставки.

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