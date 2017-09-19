В Сочи обсудили возможности развития молочной отрасли

Более 1,3 млн т молока и почти 0,5 млн т мяса кубанские аграрии произвели только с начала этого года.

Главной темой всероссийской научно-практической конференции в Сочи 19 сентября стало импортозамещение в молочной отрасли. Кубань должна обеспечить молоком всю Россию — такую цель поставили на конференции. Специалисты обсудили меры поддержки отечественных производителей и отметили, что санкции 2014 года дали толчок для развития животноводства и перерабатывающей отрасли в стране.

«Российская продукция, в том числе, безусловно, продукция краснодарских производителей, все больше занимает места, которое, собственно говоря, и должно быть на нашей полке. Самое интересное и самое главное, что российский потребитель сегодня делает выбор в сторону отечественной продукции», — отметила директор департамента Министерства сельского хозяйства РФ Елена Белоус.

Краснодарский край — признанный лидер страны в этой сфере. Показатели 2017 года намерены увеличить.

«И сегодня губернатор ставит перед нами задачу: мы должны максимально загрузить наши перерабатывающие мощности. И максимально нарастить объемы валового производства молока», — рассказал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

В 2017-м аграриям региона выделили почти 1,5 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов в качестве поддержки. Не меньшую сумму получат сельхозпроизводители и в следующем году.

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