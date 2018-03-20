В Сочи обсудят изменение списка вредных для женщин профессий

Тему планируют поднять на Всероссийской неделе охраны труда, которая пройдет в Сочи с 9 по 12 апреля.

Дискуссия намечена на 11 апреля. На ней планируют обсудить необходимость изменения подходов к ограничению тяжелого труда женщин, связанного с изменениями технологий современного производства и социально-гигиенических условий труда.

Планируют также рассмотреть предложения по вопросу актуализации перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Минтруда Максим Топилин заявил, что этот перечень должен пересматриваться из-за улучшения условий труда.

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