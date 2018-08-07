В Сочи обсудят вопросы сохранения редких видов животных и растений

Заседание постоянного комитета Конвенции о Международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), пройдет с 1 по 5 октября.
В ходе сессии будут обсуждать вопросы о проводимых научных исследованиях и мерах по сохранению редких видов животных и растений. Также делегаты обсудят наиболее эффективные инструменты противодействия незаконному обороту исчезающих видов флоры и фауны в мировом масштабе.
В сессии примут участие около 800 человек.
Вице-губернатор Кубани Сергей Болдин отметил, что проведение юбилейной сессии Постоянного комитета СИТЕС в Сочи является безусловным признанием международным сообществом весомого вклада России в природоохранной сфере.
СИТЕС представляет различные степени защиты для более чем 33 тыс. видов животных и растений. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения — международное правительственное соглашение, подписанное в 1973 году. Россия является стороной СИТЕС с 1992 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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