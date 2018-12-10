В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за сильного дождя

В Краснодарском крае 11-12 декабря ожидают сильные дожди, в горах мокрый снег.

В период с 18:00 10 декабря до 18:00 11 декабря на территории Сочи ожидают усиление ветра, местами порывы 15-20 м/с.

В период с 11 по 14 декабря в горах Краснодарского края выше 2 тыс. м лавиноопасно. На дороге А-149 Адлер — Красная Поляна — нелавиноопасно. Все городские службы Сочи переведены в режим повышенной готовности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации города.

Спасатели просят граждан быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями.

В случае происшествий следует звонить с мобильного телефона по номеру 112.

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