Утром и днем 4 января на территории курорта местами ожидается сильный дождь, прогнозируют усиление ветра, местами порывы до 20-25 м/с.
Также 3–6 января в горах Краснодарского края выше 1,5 тыс. м — лавиноопасно, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.
Спасатели просят быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности и воздержаться от выходов в горы. Не следует оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями.
В случае происшествий — звонить с мобильного телефона по номеру 112.
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