В Сочи объявили экстренное предупреждение по осадкам

Кубанское побережье оказалось во власти холодного циклона. На участке от Магри до села Веселого — это территория Большого Сочи — синоптики прогнозируют образование смерчей.

Экстренное предупреждение по осадкам действует и в самом городе. Отряды МЧС и сотрудники служб спасения переведены в режим повышенной готовности. Они следят за горными реками, и если в руслах уровень воды поднимется до опасных или критических отметок, оповестят население и при необходимости эвакуируют людей в безопасное место.

«В ближайшие часы в крае ожидается ухудшение погодных условий: пройдут грозовые дожди, усиление ветра в порывах до 20-25 м/с, высока вероятность выпадения града. Такая погода сохранится у нас в течение трех дней практически по всей южной половине края, Черноморскому побережью, включая Краснодар», — отметил руководитель территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

В непогоду спасатели МЧС просят жителей и гостей Кубани быть осторожными — не выходить на улицу во время сильного ветра и грозы, не оставлять автомобили около высоких деревьев и рекламных щитов.

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