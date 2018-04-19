В Сочи объявили имена лучших экспертов по недвижимости

Национальную премию в этой области в России вручают впервые. Награждение прошло в рамках Всероссийского жилищного конгресса.

Программа очень насыщенная: три дня деловой активности, десятки мастер-классов и сотни спикеров. Одной из самых ожидаемых стало обсуждение темы малоэтажного строительства. По последним опросам, в России частным домом и землей хотят обзавестись почти 60% граждан. О своем опыте по развитию комплексной застройки рассказали специалисты строительной компании ZAGOROD. На счету команды — несколько успешных проектов. Самый масштабный — коттеджный поселок в Карасунском округе Краснодара, в нем 270 домов. Больше, чем у половины из них уже появились хозяева.

«Упор делаем именно на качество. Качество строительства у нас на высшем уровне. Это наше конкурентное преимущество. Помимо качественного объекта, непосредственно коттеджа, мы предоставляем шесть соток земли. Это для Краснодара не то, чтобы конкурентное преимущество, это нонсенс. Плюс к этому всему —благоустройство прилегающей территории», — рассказал коммерческий директор строительной компании ZAGOROD Анастасия Лебидь.

Во время проведения жилищного конгресса в Сочи компания заявила о старте продаж в коттеджном поселке, который расположен в Прикубанском округе Краснодара. Новоселами станут почти 140 семей.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник