В Сочи объявили штормовое предупреждение

В ближайшие три часа и до конца суток 14 декабря на участке Магри — Веселое есть опасность формирования смерчей над морем.
Спасатели просят быть бдительными и принять все необходимые меры предосторожности.
В случае происшествий — звонить с мобильных телефонов 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 14 декабря выпал град и снег. С утра автомобильное движение из-за непогоды было затруднено.
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