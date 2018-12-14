В Сочи объявили штормовое предупреждение

В ближайшие три часа и до конца суток 14 декабря на участке Магри — Веселое есть опасность формирования смерчей над морем.

Спасатели просят быть бдительными и принять все необходимые меры предосторожности.

В случае происшествий — звонить с мобильных телефонов 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 14 декабря выпал град и снег. С утра автомобильное движение из-за непогоды было затруднено.

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