В Сочи объявили штормовое предупреждение на 25 сентября

По информации метеорологов, на всей береговой линии от поселка Магри до границы с Абхазией могут образовываться смерчи.

На курорте ожидается усиление ветра, порывы до 15 м/с поднимут высокие волны. В такую погоду спасатели советуют местным жителям и отдыхающим оставаться на берегу, не плавать в море на надувных матрацах или на легких лодках.

Сейчас все оперативные службы города переведены в режим повышенной готовности. Все силы мобилизованы для того, чтобы в случае ЧП хватило и людей, и техники.

Дожди и усиление ветра ожидаются 25 сентября по всему краю, в предгорных районах может выпасть град. Виноват холодный циклон, который накрыл регион в ночь на 24 сентября. Он принес на Кубань настоящую осень.

«Температуры будут 18-21 °С, 26 сентября ожидается самый прохладный день — температура днем не превысит 15-18 °С, временами будут идти дожди. С 27 сентября осадков станет меньше, а с 28 сентября температура начнет повышаться», — сообщил начальник территориального Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

К концу недели самая высокая температура составит 25 °С, на севере края выше 21 °С столбики термометров не поднимутся.

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