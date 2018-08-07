В Сочи объявили штормовое предупреждение, над морем ожидаются смерчи

Вечером 7 августа и в течение 9 и 10 августа синоптики прогнозируют на территории курорта сильные дожди с грозами.
Местами ожидаются ливни, шквалистое усиление ветра с порывами до 17 м/с, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе мэрии.
На реках возможен резкий подъем уровня воды. Возрастает риск схода селей в горной зоне.
Со второй половины ночи 8 августа на участке Магри — Веселое возможно формирование смерчей над морем.
По поручению главы города все службы переведены в режим повышенной готовности. В случае происшествий звонить с мобильного телефона по номеру 112.
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