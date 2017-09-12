В Сочи очевидцы ДТП перевернули автомобиль для помощи водителю

Авария произошла в районе Морпорта.

По предварительным данным, мужчина за рулем Audi не обратил внимания на дорожный знак и выехал на встречную полосу, после чего врезался в ВАЗ-2114. От удара отечественная легковушка перевернулась и пролетела несколько десятков метров.

На помощь пострадавшему в ДТП пришли прохожие и проезжавшие мимо водители. Все вместе они подняли автомобиль и помогли мужчине выбраться. Он отделался ушибами и царапинами.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске 10 сентября произошла авария с военными грузовиками. По данным очевидцев, на трассе столкнулись два грузовых автомобиля.

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