В Сочи очевидцы ДТП перевернули автомобиль для помощи водителю

Авария произошла в районе Морпорта.
По предварительным данным, мужчина за рулем Audi не обратил внимания на дорожный знак и выехал на встречную полосу, после чего врезался в ВАЗ-2114. От удара отечественная легковушка перевернулась и пролетела несколько десятков метров.
На помощь пострадавшему в ДТП пришли прохожие и проезжавшие мимо водители. Все вместе они подняли автомобиль и помогли мужчине выбраться. Он отделался ушибами и царапинами.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске 10 сентября произошла авария с военными грузовиками. По данным очевидцев, на трассе столкнулись два грузовых автомобиля.
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