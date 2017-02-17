В Сочи один турист украл у другого оставленный у кафе сноуборд

В Сочи в феврале полицейские раскрыли кражу сноуборда. Возбудили уголовное дело.

В отдел полиции поселка Красная Поляна позвонил 30-летний житель Санкт-Петербурга. Он рассказал, что приехал отдыхать, оставил свой сноуборд возле кафе и отошел. Когда он вернулся через несколько минут, сноуборда уже не было. Ущерб составил 14 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УВД по Сочи.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Удалось установить свидетелей кражи, с их слов составили ориентировку. Подозреваемого задержали. Им оказался 31-летний приезжий из Белгородской области. Мужчина рассказал, что взял сноуборд, чтобы покататься. Похищенное возвратили законному владельцу. Возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

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