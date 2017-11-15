В Сочи ограничат движение транспорта на время Казачьего парада

Торжественное мероприятие запланировано 18 ноября.

Казачий парад посвящен празднованию Дня города. В связи с этим с 9:00 до 11:00 ограничат движение общественного и личного транспорта. Запрет будет действовать на улице Театральной, Поярко и Несебрской, на Курортном проспекте. Ограничение будет действовать на прилегающих улицах Горького, Кооперативная, Москвина, Орджоникидзе, Соколова, Войкова, Морском переулке, а также на выездах с Соколова, Первомайской, Морского переулка.

На время проведения мероприятия изменят схемы маршрутов общественного транспорта. Движение автобусов на маршрутах № 15, 17 и 23 будет приостановлено с 9:00 до 11:00, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

С подробной схемой движения транспорта можно ознакомиться здесь.

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