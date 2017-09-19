В Сочи ограничат движение во время турнира по триатлону

Международные соревнования Ironstar проведут на курорте 22 и 23 сентября.

Участники турнира по триатлону проследуют от отеля «Имеретинский» на бульваре Морском по улице Триумфальной до въезда на трассу «Формулы-1», далее по Триумфальной в обратном направлении до выезда из Олимпийского парка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

По маршруту проведения соревнований 23 сентября с 7:00 до 17:00 будет действовать ограничение движения. В связи с турниром в это же время на автобусных маршрутах № 57к, 124c, 125с, 135 отменят остановки по пути следования, как в прямом, так и в обратном направлении.

Вернуться на ленту

Источник