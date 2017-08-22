В Сочи ограничили подачу воды из-за ее дефицита

По данным диспетчера горячей линии мэра города, ограничение вводится в курортных районах города.

В пик курортного сезона ООО «Сочиводоканал» проводит ремонт водонасосной станции Центрального района Сочи, отметил диспетчер со ссылкой на аварийную службу водоканала.

«В водоканале сказали, что расход воды большой, поэтому вводится ограничение подачи воды, будут отключения во всех районах», — отметил диспетчер.

В «Сочиводоканале» подтвердили, что ограничения подачи воды введены во всех районах Сочи, однако назвали другую причину ее отключения.

«Причина отключения водоснабжения для жителей Сочи связана с большим разбором воды во время полива огородов. Вводится ограничение подачи воды из-за ее дефицита. Воды в Сочи не хватает», — подчеркнули в «Сочиводоканале».

В Сочи третий день без постоянного водоснабжения остаются жители микрорайонов Макаренко, Вишневая, Абовяна, КСМ, Верхний Юрт, Раздольное, Фундучное, Оазис, сообщает «Интерфакс».

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