В Сочи около 200 школьников приняли в ряды «Юнармии»

Торжественная церемония военной присяги новобранцев — членов сборных России, отобранных для прохождения военной службы в спортивных ротах ЦСКА, состоялась 11 ноября на Медальной площади в Олимпийском парке.

«На сегодняшний день региональные отделения «Юнармии» созданы во всех субъектах РФ. Количество участников юнармейского движения растет, численность «Юнармии» на сегодняшний день уже превысила уже 170 тыс. человек», — сказал заместитель министра обороны РФ, председатель наблюдательного совета ЦСКА Николай Панков.

В мероприятии приняло участие руководство министерства обороны РФ, министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России, спортивных федераций, руководители, спортсмены, тренеры и ветераны ЦСКА.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента РФ. Основной задачей движения является воспитание подрастающего поколения на принципах патриотизма, уважения к истории и любви к Отечеству, сообщает РИА «Новости».

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