В Сочи около 300 домов признали поврежденными в результате подтопления

Общая сумма компенсаций для жителей Сочи предполагается в размере более 69 млн рублей.

«Общий ущерб подсчитать сложно. Знаю, что сочинцы уже подали документы на компенсации, и у первых выплаты пошли. По данным на вечер вторника, пострадавшими признаны 1 тыс. 276 человек — 299 домов», — сказал мэр города Анатолий Пахомов.

Он добавил, что русла рек в Сочи нужно расчистить, чтобы избежать подтоплений в городе.

«Это проблема очень серьезная: например, во время непогоды на прошлой неделе 100 м дороги в Макопсе река просто унесла, в Наджиго разрушена дорога, и аул оказался отрезан. Надо предусматривать деньги на расчистку русел, но эти объекты — реки — не наши», — сказал он.

Глава Сочи отметил, что город не имеет права тратить деньги на то, чтобы привести русла рек в порядок, так как они находятся в федеральной собственности. По его словам, дополнительные сложности создает то, что Сочи находится в предгорьях и горной местности, что дает ряд осложняющих факторов — в первую очередь, большую скорость и силу потоку, чем на равнинах.

Всего в городе во время сильных ливней может серьезно подняться уровень в 26 реках, а курорт находится в субтропиках, и за несколько часов тут может выпасть месячная норма осадков, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в регионе из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

О том, куда обращаться жителям пострадавших районов, читайте здесь.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

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