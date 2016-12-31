В Сочи олимпийские чемпионы проведут благотворительный хоккейный матч

В Сочи на горнолыжном курорте «Роза Хутор» 3 января состоится благотворительный матч с участием известных российских хоккеистов.

На лед выйдут олимпийские чемпионы Алексей Касатонов, Александр Кожевников, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Игорь Болдин и Александр Могильный, а также чемпион мира, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Павел Буре.

Планируется, что собранные деньги перечислят в Сочинский детско-юношеский центр по зимним видам спорта. Их потратят на приобретение оборудования для горнолыжников и сноубордистов, сообщает пресс-служба курорта «Роза Хутор».

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