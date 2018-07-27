В Сочи оптимизируют маршрутную сеть

Поэтапную работу начнут с 1 января 2019 года.

Реализацию проекта обсудили представители ТОСов и городского департамента транспорта. Одно из важнейших изменений — введение новых маршрутов № 1 и 11. Их будут обслуживать автобусы большой вместимости, интервал их работы составит пять минут.

Автобусы будут курсировать по Курортному проспекту, улицам Виноградной, Донской, Транспортной и Яна Фабрициуса. При этом отменят дублирующие их маршруты — № 1, 17 и 47.

Часть пригородных маршрутов переведут на городские — многотарифные. Это касается Адлерского и Лазаревского направлений.

Так, городскими станут маршруты № 125 и 155. Льготники смогут пользоваться проездным билетом и доехать в Адлер и Лазаревское на пригородных маршрутах со скидкой 50%.

На совещании сообщили, что в городе планируется замена автобусов малой вместимости — «Богданов» и Hyundai. Вместо них перевозить пассажиров будет транспорт с кондиционерами, пандусами и терминалами для безналичной оплаты, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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