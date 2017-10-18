В Сочи организовали «Хоккейную физкультуру» для школьников

В роли учителей выступают девушки из группы поддержки ХК «Сочи».

Ребят знакомят с исторей команды, а затем школьники разминаются, делают точно такие же упражнения, как и профессиональные хоккеисты. Длится такое занятие 40 минут.

— Все произошло неожиданно. Очень похоже на сноубордическую форму.

— Я рада, что к нам приехали, провели такой урок хоккейной физкультуры. Мне хоккей давно нравится, я очень люблю этот вид спорта, но, к сожалению, не смогла туда попасть.

— Очень интересные эстафеты, сложно было стоять в планке, очень тяжелый вид спорта.

Разнообразием на уроках довольны и учителя, и ученики, а клуб — появлению новых болельщиков. «Леопарды» уже посетили семь адлерских школ. На очереди — центральный район Сочи.

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