В Сочи организуют мобильные прививочные группы в местных МФЦ

Более 700 тыс. жителей Кубани уже защитили себя от гриппа. В крае полным ходом идет вакцинация.

Всего в этом году ее пройдут почти 3 млн человек. Из-за активности жителей региона в десять раз снизилось количество больных гриппом и ОРВИ. Однако прежде чем сделать укол от вируса, врачи рекомендуют посетить кабинет своего лечащего доктора.

«Перед прививкой обязательно нужно посетить врача, сдать общий анализ крови, потому что есть противопоказания, мы должны их исключить перед тем, как прививаться. Может быть аллергия на яичный белок или другие компоненты вакцины, их несколько. Может быть ОРВИ с повышенной температурой, это тоже является противопоказанием», — пояснила заместитель главного врача поликлиники № 4 Краснодара Ольга Пономаренко.

Несмотря на то, что в Сочи позже других регионов России наступает сезон гриппа и простуды, вакцинация населения началась здесь еще в конце лета. Сейчас она идет по плану, в соответствии с национальным календарем прививок. Особое внимание медики уделяют молодежи. В преддверии фестиваля, который стартует на курорте в середине октября, специалисты решили сами отправиться к молодым и активным, чтобы защитить их от инфекций, которые могут привести гости из разных стран мира.

«Мы решили создать прививочные мобильные группы, чтобы вакцинировать молодежь в университетах. У нас там будет проходить выездная прививочная работа», — рассказала руководитель управления здравоохранения Сочи Марина Вартазарян.

Тому, кто будет помогать в организации большого студенческого праздника, пройти вакцинацию от гриппа нужно в первую очередь. Кроме того, планируется обустроить прививочные пункты в сочинских МФЦ. Переговоры с ними уже идут.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Минздрав РФ планирует ввести наказание для родителей за отказ от вакцинации детей.

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