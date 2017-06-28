В Сочи осень откроют новый Центр национальных культур

На капитальный ремонт здания в микрорайоне КСМ было выделено 34 млн рублей.

Новый центр будет работать на месте бывшего дома культуры, который был закрыт в 1990-х годах. Капитальный ремонт задания площадью 1,5 тыс. кв. м начался в марте 2017 года. За три месяца строители облагородили фасад, утеплили стены, отремонтировали потолки, заменили все линии коммуникаций. Сейчас идет монтаж сцены и зрительских мест в концертном зале.

«Важная задача, чтобы было подобрано штатное расписание. Работники уже сегодня должны говорить строителям, как и что необходимо делать. Это должен быть центр, куда будут ходить и дети, и взрослые, и находить себе увлечение по душе», — отметил глава города Анатолий Пахомов.

Директор Центра национальных культур Семен Учадзе пояснил, что все внутренние работы проведены, подготовлены кабинеты, секционные помещения.

«Самое главное секции, здесь будут заниматься юные художники, танцоры, певцы, будут работать кружки. И эти помещения уже на 60% готовы. Здесь постоянно идет работа. Все держится на контроле», — добавил он.

Руководитель центра планирует открыть и спортивные направления. Молодежь микрорайона КСМ и ближайших сел интересуется перечнем кружков. Дом культуры откроется осенью. Праздник в микрорайоне КСМ запланирован на 1 октября, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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