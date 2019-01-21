В Сочи осенью пройдет бизнес-форум Россия — Африка

Он состоится в октябре в рамках российско-африканского саммита.

Планируется, что в мероприятии примут участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур.

В рамках бизнес-форума проведут пленарное заседание, ряд круглых столов и панельных дискуссий, будет организована площадка для проведения деловых встреч.

Соглашение о том, что саммит пройдет в России, было достигнуто в ходе деловой встречи советника президента РФ Антона Кобякова с президентом и председателем совета директоров Африканского экспортно-импортного банка Бенедиктом Орамой, сообщает пресс-служба администрации Сочи.