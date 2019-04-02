В Сочи оштрафовали жителя Москвы за морскую прогулку в Черном море

Мужчина заплыл во временно закрытый для плавания район, а также не уведомил пограничников о выходе в море на моторной лодке.

«Маломерное судно зафиксировали средства технического контроля морской акватории Черного моря, затем его координаты передали экипажу пограничного корабля. Нарушителя задержали и доставили к берегу. Задержанным оказался 28-летний житель Москвы, который вышел на моторной резиновой лодке из устья реки Кудепста в сторону Олимпийского парка на морскую прогулку», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

О планируемой морской прогулке мужчина не сообщил пограничной службе. Кроме того, моторная лодка заплыла во временно ограниченный для плавания район. В отношении нарушителя составили административный протокол о нарушении правил пограничного режима.

Пограничники напоминают о необходимости уведомлять подразделения службы о выходе в море не позднее, чем за два часа.