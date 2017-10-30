В Сочи оштрафовали водителя, врезавшегося в свадебный кортеж

30 октября в 13:24

В Сочи 30 октября состоялся суд в отношении водителя, нарушившего ПДД и устроившего аварию с машиной из свадебного кортежа.

По предварительным данным, 28 октября в поселке Лоо водитель ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу. Это увидели сотрудники ДПС и потребовали остановиться. Нарушитель проигнорировал требование и попытался скрыться. Во время непродолжительной погони водитель «семерки» еще раз выехал на встречку и столкнулся там в лоб с Lada Priora, которая ехала в составе свадебного кортежа. После аварии водителя задержали сотрудники ДПС, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении водителя составили административные материалы о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции и о выезде на встречную полосу. Материалы передали в суд, 30 октября он назначил нарушителю по 1,5 тыс. рублей штрафа за каждое нарушение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в соцсетях писали, что в Сочи легковушка врезалась в свадебный кортеж, уходя от погони ДПС.

Вернуться на ленту

Источник