В Сочи остановили незаконное строительство четырехэтажного дома

Самострой обнаружили в селе Верхневеселом на улице Коммунаров.

Проверка показала, что на участке площадью 1 тыс. 923 кв. м возводится трехэтажный объект с конструкциями четвертого этажа. Площадь застройки составила 525 кв. м. Разрешение на строительство по этому адресу не выдавалось.

Администрация города готовит иск в Адлерский районный суд с требованием о сносе самостроя, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Информацию о всех объектах незаконного строительства в Сочи можно увидеть здесь.

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