В Сочи осудили мужчину, который ударил головой полицейского

Приговор по уголовному делу вынес Хостинский районный суд.

Установили, что в июне на железнодорожном вокзале станции Хоста сотрудники транспортной полиции задержали пьяного жителя Новороссийска, который нарушал общественный порядок и ругался матом.

Мужчину доставили в досмотровый павильон железнодорожного вокзала для составления административного материала, где задержанный ударил одного из сотрудников полиции головой в нижнюю часть лица.

Мужчина признал вину и раскаялся. С учетом этого суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

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