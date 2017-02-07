В Сочи осудили семерых подростков, причастных к 26 преступлениям

В Сочи суд вынес приговор преступной группе из восьми человек, семь из которых были несовершеннолетними.

Группа занималась кражами и грабежами на территории курорта. Всего ее участники совершили 26 преступлений, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Центрального района Сочи.

Единственного совершеннолетнего члена группы Сергея Федотова также обвиняют в вовлечении подростков в совершение преступлений. Его осудили на три года с отбыванием наказания в колонии поселении.

Несовершеннолетним в зависимости от совершенных преступлений назначены различные наказания от штрафа и исправительных работ до лишения свободы условно.

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