В Сочи осудили сотрудника чайной фабрики за смерть наемного рабочего

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Собранные следствием доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора рабочему цеха переработки. Он признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Суд назначил ему два года лишения свободы условно с запретом на 1,5 года заниматься профессиональной деятельностью, связанной с обеспечением безопасности труда на производстве, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Приговор в законную силу не вступил.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 5 апреля рабочий цеха переработки АО «Мацестинский чай», состоявший в должности главного инженера и имевший доверенность от гендиректора предприятия, нанял за деньги 35-летнего мужчину, чтобы тот покрасил фермы перекрытия одного из цехов чайной фабрики в Хостинском районе. При этом организационно-технологическая документация на производство работ и средства индивидуальной защиты отсутствовали, не было и человека, ответственного за безопасную работу на высоте. Мужчине предоставили неукрепленную передвижную сборно-разборную строительную вышку. При выполнении работ он упал с высоты семи метров на бетонное покрытие.

Пострадавший получил многочисленные телесные повреждения и был доставлен в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался 24 апреля из-за открытой черепно-мозговой травмы. Материалы дела в августе передали в суд.

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