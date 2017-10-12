В Сочи осудили застройщика за мошенничество на 319 млн рублей

В октябре приговор в отношении 59-летнего местного жителя вступил в силу.

В июле Центральный районный суд Сочи осудил мужчину по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана, при отсутствии признаков хищения), ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ст. 315 УК (злостное неисполнение решения суда) к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор был обжалован. Краснодарский краевой суд приговор суда первой инстанции оставил без изменения, жалобу адвоката осужденного на недоказанность вины, после чего приговор вступил в законную силу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2006 году, получив разрешение на строительство 13-ти этажного дома на улице Виноградной и 11-ти этажного дома на улице Гагарина, возвел 15-ти этажные жилые дома, не поставив в известность граждан о самовольном изменении проектной документации. При этом мужчина понимал, что дома в таком виде не будут введены в эксплуатацию, но привлек к долевому участию в строительстве 40 человек. В результате сумма ущерба составил более 319 млн рублей. Уголовное дело направили в суд в марте.

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