В Сочи освятили храм Великомученика Пантелеимона

Он расположен в микрорайоне Мамайка на территории санатория «Ставрополье».
Чин освящения храма провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.
Храм ведет свою историю с 2001 года. Он строился на народные деньги и усилиями самих горожан.
Проект храма разработал архитектор Федор Афуксениди. Он взял за основу Андреевский храм в Киеве. Здание представляет собой восьмигранное сооружение с пятью куполами и трехъярусной колокольней.
За последние годы в Сочи построили 25 новых храмов, сообщает пресс-служба администрации курорта.
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