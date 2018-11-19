В Сочи освятили храм Великомученика Пантелеимона

Он расположен в микрорайоне Мамайка на территории санатория «Ставрополье».

Чин освящения храма провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

Храм ведет свою историю с 2001 года. Он строился на народные деньги и усилиями самих горожан.

Проект храма разработал архитектор Федор Афуксениди. Он взял за основу Андреевский храм в Киеве. Здание представляет собой восьмигранное сооружение с пятью куполами и трехъярусной колокольней.

За последние годы в Сочи построили 25 новых храмов, сообщает пресс-служба администрации курорта.

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