В Сочи отберут волонтеров для участия в организации матча Лиги наций

Футбольный матч Россия — Турция пройдет 14 октября в 19:00 на стадионе «Фишт».

Для помощи в организации матча сочинский Центр развития волонтерства объявил о наборе добровольцев. Основная задача — предматчевые активности, работа со зрителями на площади перед стадионом.

Желающие от 18 лет могут заполнить необходимую форму и отправить документ на почту ump-sochi@bk.ru с пометкой «Волонтер на матч», сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Форму для заявки можно скачать здесь.

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