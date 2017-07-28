В Сочи отдыхающего унесло на матрасе в море

Мужчину обнаружили на расстоянии 250 м от берега.

В 19:45 27 июля к спасателям обратилось руководство пляжа санатория Мосэнерго, расположенного в Лазаревском районе. Им сообщили, что один из отдыхающих отправился плавать на матрасе и через некоторое время исчез из вида.

Сотрудники спасательного отряда на катере вышли в море и нашли мужчину, который оказался 42-летним жителем Башкортостана. Медицинская помощь ему не понадобилась, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

В этот же день в спасательный отряд поступила еще одна заявка. В 16:45 позвонила женщина и сообщила, что ее знакомый в нетрезвом виде пошел купаться в реку Мзымта и пропал. Это произошло в районе форелевого хозяйства Адлерского района.

Спасатели обследовали русло и берега реки ниже по течению и обнаружили мужчину. Он смог самостоятельно выбраться из воды. Пострадавший получил ссадины и ушибы. Мужчина не смог объяснить, что именно с ним произошло.

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