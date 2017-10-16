В Сочи откачали воду с подтопленной улицы и восстановили движение транспорта

В Адлерском районе 16 октября откачали воду с подтопленного участка трассы.

Из-за обильных осадков, выпавших в бассейне реки Мзымта, утром переполнился регулирующий пруд, из-за этого подтопило 70 м дороги на первом километре участка Адлер — Веселое на трассе А-147 Джубга — Сочи.

На время работ по откачке воды автомобильный трафик перераспределили на совмещенную дорогу и трассу А-149 Адлер — Красная Поляна через транспортную развязку в районе поселка Молдовки, а также на улицу Каспийскую. На откачку воды из пруда и с участка подтопленной дороги задействовали шесть насосных систем суммарной мощностью 8 куб. м воды в минуту и четыре пожарных расчета, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

В ведомстве отметили, что движение на подтопленном участке дороги восстановили.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», В Сочи ночью с 15 на 16 октября в Адлерском районе выпала четверть месячной нормы осадков, из-за этого подтопило улицу Авиационную. На Кубани установился холодный фронт, он принес осадки, ветер и понижение температуры.

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